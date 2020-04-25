В Белоруссии число заражённых COVID-19 превысило 10 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/f547eefc-87a9-11ea-a496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии за сутки увеличилось на 873 — до 10 463 человек. Об этом 26 апреля сообщил Минздрав страны.

Зарегистрированы 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% протестированных. За весь период <...> умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, — приводит ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что на 26 апреля в Белоруссии выздоровели 1695 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 525 тестов.

Ранее NEWS.ru писал, что Минск ввёл запрет на вывоз из Белоруссии аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, применяемой для лечения заразившихся коронавирусом. Документ не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии. Некоторое время назад власти республики запретили экспорт ряда товаров медицинского назначения, включая защитные маски, перчатки и хирургические халаты. Запрет действует до 1 июня.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.