В Баку заявили об уничтожении армянского БПЛА на нахичеванском направлении

https://static.news.ru/photo/9b128ebc-1451-11eb-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана заявило о ликвидации БПЛА Вооружённых сил Армении, который пытался лететь в направлении Садаракского и Шарурского районов Нахичеванской Автономной Республики.

Согласно данным азербайджанского ведомства, тактический аппарат был уничтожен утром 22 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее азербайджанская прокуратура сообщила, что в результате обстрела баллистическими ракетами с территории Армении Габалинского района на северо-западе страны пострадал мирный житель.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.