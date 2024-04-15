Азербайджан ответил на иск Армении в Международный суд ООН В Баку считают, что у суда ООН нет юрисдикции для рассмотрения иска Армении

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Азербайджан считает, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Еревана касательно преступлений в отношении армян, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя страны Эльнура Мамедова в ходе прений. По его словам, обвинения также не подпадают под Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на которую ссылается в иске армянская сторона.

Выдвинутые Арменией претензии, которые обсуждаются судом на этой неделе, вообще не касаются конвенции о расовой дискриминации. Они касаются военного конфликта, связанного с незаконной оккупацией Арменией почти пятой территории Азербайджана с начала 1990-х годов и последующим освобождением этих территорий азербайджанскими силами, — заявил Мамедов.

По его словам, речь в данном случае, скорее, идет о международных стандартах в области прав человека и международном гуманитарном праве. По мнению азербайджанской стороны, Армения не выполнила условие по проведению переговоров с Азербайджаном для разрешения спора в двустороннем порядке.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о готовности республики подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он подчеркнул, что договор должен основываться на трех уже согласованных сторонами принципах. В частности, премьер заявил о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года, а также делимитации между сторонами.