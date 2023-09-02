В Баку призвали армян из Карабаха получить гражданство Азербайджана

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Армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства, сказал помощник Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью изданию TRT World. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.

В рамках Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона. Настоящее решение находится на местах. Азербайджан пригласил карабахских армян к прямому контакту для обсуждения и определения повестки дня по социальным, политическим и некоторым другим вопросам, основанной на менталитете движения вперед, обеспечения процесса реинтеграции и открытия дорог, — подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он также отметил, что с юридической точки зрения армяне, родившиеся в Карабахском регионе, — граждане Азербайджана. Но во время армянской оккупации Карабахского региона Ереван следовала «политике аннексии» и незаконно раздавала паспорта почти всем армянским жителям региона, добавил Гаджиев.

Ранее Минобороны Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями. Азербайджанская сторона назвала дезинформацией сообщения о концентрации дополнительных сил в районе села Зод Басаркечарского района. Минобороны Армении в свою очередь заявило об атаке со стороны азербайджанских войск.