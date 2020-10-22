В Баку подтвердили возможность культурной автономии армян в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1eaadc4e-1460-11eb-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Армяне в Нагорном Карабахе могут иметь культурную автономию, но не должны создавать второе армянское государство, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, примеры культурных автономий можно увидеть в развитых европейских странах, где представители общин имеют определённые права в своих муниципалитетах.

Есть различные виды самоопределения, есть различные виды общин. Например, может быть культурная автономия. Однако мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе армянское государство. Об этом не может быть и речи. Одним словом, референдума не будет, никогда, — сказал он в интервью японской газете Nikkei.

Он отметил, что в Азербайджане повсеместно принята практика культурной автономии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, если Армения выведет оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.