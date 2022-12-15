В Баку назвали фейком заявления об отключении газа в Карабахе Глава МИД Азербайджана назвал фейком заявления о причастности Баку к отключению газа в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ложными сообщения об отключении Баку газа на временно подконтрольных российским миротворцам территориях. По его словам, проблемы с газоснабжением в Карабахе возникли не по вине Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Министр отметил, что этом регионе такие проблемы «иногда возникают».

То есть все разговоры о газе являются фейком. В связи с холодными погодными условиями в горной местности иногда возникают такие проблемы. Если бы местное (армянское. — NEWS.ru) население имело бы связь с госструктурами Азербайджана, то вопрос можно было бы решить. Сейчас же они с целью усилить драматизм уклоняются от контактов с азербайджанской стороной, — отметил он.

По словам министра, у карабахских армян нет никаких проблем ни с продовольствием, ни с медикаментами. Азербайджанская сторона готова оказать любую помощь по гуманитарным вопросам, если она потребуется.

Байрамов добавил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинскую дорогу. По его словам, сведения о том, что действия экоактивистов приводят к гуманитарному кризису, являются ложными.

В последние дни против Азербайджана ведется клеветническая кампания как из Армении, так и из других стран. В частности, звучала информация, что действия экоактивистов в Карабахском регионе якобы приводят к гуманитарному кризису, что полностью не соответствует действительности. Ни о каком перекрытии Лачинской дороги речи быть не может. Целью акции является предотвращение незаконной деятельности (в Карабахе. — NEWS.ru), — подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что накануне российский миротворческий контингент использовал Лачинскую дорогу. Активисты вместе с представителями дорожной полиции создали для этого условия.

По словам Байрамова, по итогам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря, азербайджанские специалисты должны были провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против российских миротворцев в Ханкенди. Дорога в Армению была перекрыта. До этого азербайджанские экологи организовали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, которые находятся под временным контролем российских миротворцев.

МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а российские миротворцы.