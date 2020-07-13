В Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

https://static.news.ru/photo/e20dd1e2-c4eb-11ea-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минобороны.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряжённость. Точным огнём наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов, танков уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автотехника и живая сила противника, — говорится в заявление на сайте ведомства.

Уточняется, что в бою погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы

В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск. Принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях, — отметили в Минобороны Азербайджана.

Из-за обострения остановки на армяно-азербайджанской границе постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерен провести экстренное заседание в связи с обострением. Обсуждение возникшего 12 июля конфликта между Баку и Ереваном инициировал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Ситуация начала накаляться с полудня 12 июля, когда, по оценкам Баку, подразделения ВС Армении, грубо нарушив «режим тишины» на участке Товузского района государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь армянское оборонное ведомство выдвинуло встречные обвинения, сообщив, что азербайджанские ВС, применив артиллерию, попытались взять силой опорный пункт, который находится в пограничном районе. В Ереване уточнили, что потерь с его стороны нет. Число же погибших азербайджанских военнослужащих возросло до трёх. Стрельба велась до поздней ночи. После нескольких часов ночного затишья обмен ударами возобновился рано утром 13 июля.

В столице Азербайджана ночью прошла манифестация с призывом к президенту Ильхаму Алиеву начать войну с Арменией. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян заявила, что её страна осуждает начатые в полдень 12 июля обстрелы, «которые сопровождались попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии», писал NEWS.ru.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.