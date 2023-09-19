В Азербайджане сообщили о скором выполнении целей операции в Карабахе Хикмет Гаджиев: военные цели антитеррористической операции уже нейтрализованы

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

Задачи антитеррористической операции Карабахе близки к выполнению, заявил в эфире турецкого телеканала TRT помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отметил, что основные военные цели уже нейтрализованы. Гаджиев в соцсети X (Twitter) добавил, что армянские вооруженные силы, дислоцированные в Карабахском регионе, должны быть разоружены. Он подчеркнул, что права и безопасность гражданского населения армянского происхождения будут обеспечены в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Азербайджана.

Сообщают, что основные задачи близки к выполнению. Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе, — сказал он.

До этого Гаджиев сообщал, что нейтрализация военной инфраструктуры Армении является целью антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. При этом он отметил, что среди мирного населения распространяются предостережения о ситуации в регионе.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения Карабаха на Лачинской дороге. По словам представителей ведомства, размещенным на сайте Минобороны, местному населению разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупреждают с помощью листовок и громкоговорителей.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.