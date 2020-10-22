В Азербайджане сообщили о ранении мирного жителя при ракетном обстреле

https://static.news.ru/photo/9f16c85a-144e-11eb-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Азербайджанская прокуратура сообщила, что в результате обстрела баллистическими ракетами с территории Армении Габалинского района на северо-западе страны пострадал мирный житель.

Согласно данным ведомства, также был нанесён серьёзный ущерб пяти жилым домам.

В ГП уточнили, что утром 22 октября подразделения Вооружённых сил Армении выпустили баллистические ракеты «Скад» по Габалинскому, Кюрдамирскому и Сиязаньскому районам, которые находятся на расстоянии более 150 км от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. В сообщении утверждается, что целью одной из ракет являлся имеющий стратегическое значение для Азербайджана водопровод Огуз — Габала — Баку, который обеспечивает питьевой водой Апшеронский полуостров. Её удалось обезвредить силами ПВО Азербайджана, фрагменты упали поблизости от водопровода.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева не верит в успех переговоров в Вашингтоне по Нагорному Карабаху. Ожидается, напомним, что госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителями МИД Азербайджана и Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.