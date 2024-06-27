Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подготовить мирный договор с Баку

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Арарат Мирзоян

Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. По его словам, которые приводит ТАСС, в течение ближайшего месяца Ереван может доработать окончательный текст документа и согласовать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Баку.

Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора с Азербайджаном и подписать его. Не могу сказать, что мы видим готовность азербайджанской стороны подписать документ в течение месяца, — отметил он.

Ранее Мирзоян уже заявил, что Ереван готов заключить мирный договор с Баку в течение ближайшего месяца. По его словам, Армения направила Азербайджану свои предложения, но ответа не получила. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Баку отвергает обвинения со стороны Еревана в подготовке новых военных действий. В ведомстве считают, что таким образом Армения оправдывает свои усилия по вооружению. В Баку напомнили, что предпосылкой для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий государств друг к другу.