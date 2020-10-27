В Армении имущество граждан смогут забирать для нужд армии

https://static.news.ru/photo/e7a04946-1879-11eb-a69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armenia_military_portal

В период действия военного положения у жителей Армении могут реквизировать имущество для военных нужд. Возможный причинённый ущерб будет компенсироваться. Об этом заявил замминистра обороны страны Габриел Балаян на заседании парламента Армении. Он представил проект изменений в закон «О правовом режиме военного положения».

Если реквизированное имущество будет уничтожено, будет выплачиваться соответствующая компенсация, если его можно вернуть после ремонта, государство профинансирует ремонтные работы, — цитирует Балаяна Sputnik Армения.

Имущество будет реквизироваться, если армия будет испытывать нехватку государственного имущества на каком-либо участке боевых действий. Владельцу имущества будет представлено обоснование. Государство будет обязано вернуть имущество. Если человек не будет согласен добровольно передать вещи для нужд армии, их могут забрать принудительно. Обоснование в реквизировании не будет представляться только в том случае, если оно является тайным.

Порядок и размеры компенсации будут установлены правительством страны. Если армии понадобится дополнительное имущество, об этом гражданам сообщат представители госструктур.

Как писал NEWS.ru, власти Армении заявили, что готовы к компромиссу с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.