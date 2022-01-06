Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал легитимной миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане с точки зрения внутреннего законодательства государств-участников организации и международного права. Сенатор написал в Facebook, что правопорядок в республике будет восстановлен усилиями местной власти, задача сил ОДКБ — помочь Нур-Султану обеспечить безопасность в стране.

Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия — помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив её «безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет» (цитата из Договора о коллективной безопасности. — NEWS.ru), — отметил Косачев.

По словам сенатора, отправка в страну миротворческой миссии ОДКБ была вынужденным шагом, которого можно было избежать, если бы протестующая часть казахстанского общества не ударилась в экстремистские крайности, поставив себя вне закона.

Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права, хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть, — заявил Косачев.

Он также подчеркнул, что договор о коллективной безопасности, как и устав ОДКБ, был в своё время ратифицирован Россией. Нет необходимости в принятии парламентом дополнительных решений по использованию российского контингента в миротворческих операциях.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в обращении о помощи, направленном президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, происходящее в стране было названо вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом. В итоге действующий председатель Совета ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил.