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«Укроборонпром» прекратит существование в 2021 году

15:12, 03 декабря 2020
Фото: ukroboronprom.com.ua

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» будет закрыт в следующем году. Об этом сообщил журналистам руководитель предприятия Юрий Гусев.

Планируеся, что в 2021 году «Укроборонпром» прекратит существование. Вместо него будут созданы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности во избежание коррупционных или иных рисков, — заявил Гусев.

Стоит отметить, что директор концерна впервые выступил с пресс-конференцией в этой должности — о его назначении было объявлено ранее в четверг 3 декабря. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский уволил прежнего руководителя «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, до сегодняшнего дня обязанности главы концерна исполнял Игорь Фоменко.

Примечательно, что незадолго до этого предприятие «Антонов», входящее в «Укроборонпром», попалось на закупке газотурбинных двигателей из России. СМИ отмечали, что подобным образом на Украину попадают и многие другие товары — таким образом, РФ остаётся вторым по объёму поставок торговым партнёром страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Украины совершило первую сделку через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. Первой закупкой стало приобретение гусеничных лент для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

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