Украинский военный повздорил с блогершей, выбравшей Россию

https://static.news.ru/photo/ce766f24-5ba2-11eb-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: di.rubens / instagram

Девушка-блогер с Украины Di.rubens приняла участие в некой викторине, где другой блогер предложил ей сделать выбор между Украиной и Россией. Критерии выбора озвучены не были, но девушка, замешкавшись, в итоге ответила: Россия.

Перед этим ей предложили выбрать между США и Россией, а также Белоруссией и Россией. Во всех случаях Di.rubens выбрала РФ. Этот шуточный опрос увидел офицер украинской армии Анатолий Штефан, который возмутился отсутствием «патриотического воспитания» среди молодёжи. Он назвал ответы блогера постыдными.

Военного поддержали другие украинские радикалы, которых отдельно возмутил тот факт, что видео было снято на Майдане.

Между Штефаном и Тасей (имя блогера) возникла перепалка, и девушка записала новый ролик, в котором назвала военного «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением», а теперь пришел в её соцсети и пытается хайпануть на этой теме.

Прокатор и мошенник, фальсификатор, которому очень хочется хайпа, но отсутствие таланта вынуждает обманывать общество, — говорит Di.rubens.

Она заявила, что против него идёт разбирательство в Минобороны Украины и обещала позднее раскрыть все подробности. Она удалила первый ролик, где участвует в опросе, и обвинила Штефана в травле. Тот в ответ сказал, что никого не принуждал ничего удалять, а ситуацию он считает «нонсенсом».

Ранее NEWS.ru писал, что советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович выразил мнение, что Москва и Киев могут помириться в течение одного дня, но это зависит от российского лидера Владимира Путина.