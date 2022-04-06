Украинский футбольный чемпионат застрял на лидерстве донецкого «Шахтёра»

Чемпионат Украины по футболу в середине декабря прошлого года
Чемпиона определить невозможно
В украинском первенстве
Параллельно
Судя по информации официального сайта киевского «Динамо», вся команда с 2 апреля находится на сборах в Румынии, но готовится она не к календарным матчам первенства страны, а к товарищескому — с польским клубом «Легия». Встречу планируют провести в середине апреля в Варшаве.
Тренирует киевское «Динамо» хорошо известный и в России румынский специалист Мирча Луческу. В 2016–2017 годах он был наставником питерского «Зенита». Журналистам на днях Луческу предложил пессимистичный прогноз по поводу нынешнего украинского чемпионата. На его взгляд, возобновить первенство Украины 2021–2022 годах уже невозможно. С ним согласился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, на взгляд которого нынешняя ситуация в стране для занятия футболом не подходит.
Прославленный советский футболист, полузащитник киевского «Динамо» времён Валерия Лобановского
Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин уверял, что наши клубы ждут в Европе. Но как это сделать? Надо садиться специалистам и думать, — заявил заслуженный мастер спорта СССР журналистам.
Футбольные специалисты напоминают, что, согласно регламенту украинского первенства, сезон считается состоявшемся, если даже сыграно половину его матчей. Другое дело, что ни одна команда не будет чувствовать себя полноценным чемпионом после сыгранных 18 туров из 30. Бывший тренер украинской сборной и футболист московского «Спартака» в 1995–1996 годах Сергей Нагорняк предложил футбольной общественности три варианта завершения чемпионата страны. На его взгляд, можно или объявить одновременными чемпионами «Шахтёр» и «Динамо», учитывая, что разница в два очка не даёт очевидного преимущества донецкой команде, или провести между этими клубами «золотой матч», или вообще закрыть первенство без объявления чемпиона и призёров.
Известный советский футболист и экс-наставник украинской сборной
Украинские футболисты в российском первенстве погоды не делали
В Российской премьер-лиге на конец февраля выступали семь футболистов — в питерском «Зените», в московских «Динамо» и «Локомотиве», подмосковных «Химках», грозненском «Ахмате» и екатеринбургском «Урале». В начале марта Россию покинул один из лидеров «Зенита» Ярослав Ракицкий — воспитанник донецкого футбола и бывший игрок сборной своей страны. Стало известно, что его контракт с клубом был
В 1990-е годы в российском футболе украинцев было гораздо больше, чем ныне, отметил в беседе с NEWS.ru спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.
Очень многие украинские футболисты выступали в российских командах. Помню, только в ростовском «Ростсельмаше» была чуть ли не «украинская диаспора»: вратарь Илья Близнюк, защитник Анатолий Бессмертный, полузащитники Владислав Прудиус, Олег Пестряков. Они составляли костяк ростовской команды. Играли украинцы и в других наших клубах. В нулевые годы украинцы стали уезжать в европейские клубы, минуя «российский трамплин» — наш чемпионат им уже стал неинтересен. Если и появлялись украинцы у нас в последующие годы, то такие, которые заметного следа в российском футболе почти не оставили, за исключением двух-трёх человек, — рассказал футбольный эксперт.
По словам Виктора Шпитальника, нынешний украинский национальный чемпионат — это фактически «турнир киевского „Динамо“ и донецкого „Шахтёра“, в котором все остальные клубы служат для них фоном». Пауза в чемпионате, безусловно, ударит по украинскому футболу, поскольку непонятно, как долго она ещё протянется, заключил футбольный эксперт.
Опытом возрождения спорта после военных спецопераций и конфликтов располагают, к примеру, балканские страны. Специалисты отмечают, что этот процесс затянулся в Сербии и Хорватии примерно на десятилетие после прошедших здесь войн. Поначалу не было здесь хороших тренеров и специалистов — произошёл во время вооружённых событий их исход, аналогичный тому, что мы сейчас наблюдаем на примере Украины и в меньшей степени России. Клубы воспитывали в ускоренном порядке средних по уровню футболистов, чтобы выручить за них в европейских клубах хоть какие-то деньги. Но постепенно приходила в себя экономика балканских стран, которая и позволила возродиться футболу. Специалисты вернулись, привезли с собой легионеров, вырастили новых местных «звёзд».
Хорватия на чемпионате мира 2018 года