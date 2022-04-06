Украинский футбольный чемпионат застрял на лидерстве донецкого «Шахтёра»

Чемпионат Украины по футболу в середине декабря прошлого года ушёл на «зимние каникулы», которые, согласно календарю матчей, должны были закончиться в середине февраля. На 25 февраля был намечен очередной тур, но за день до него началась российская спецоперация. Чемпионат Незалежной оборвался на 18-м туре, команды не доиграли ещё 12 туров. Не сыграла свой отборочный матч чемпионата мира — 2022 и сборная этой страны — встреча с командой Шотландии должна была пройти в Глазго 24 марта. Чем обернётся вынужденная пауза для украинского футбола — в материале NEWS.ru.

Чемпиона определить невозможно

В украинском первенстве складывалась ожидаемая интрига — спор за золотые медали киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра» (команда с 2014 года базируется во Львове). После 18 туров лидирует «Шахтёр» с 47 очками, «Динамо» занимает вторую строчку, набрав на два очка меньше. В оставшихся турах и должна была решиться судьба чемпионства, поскольку клуб «Днепр-1», добравшись до третьей строчки таблицы, набрал 40 очков, и ему сложно было бы тягаться с обоими претендентами на золото. Что касается лидеров первенства, то матч первого круга, в Киеве, между ними закончился нулевой ничьёй.

Параллельно разворачивалась и борьба за Кубок Украины, но и в нём пока, очевидно, не удастся определить победителя — 2 марта должны были пройти четвертьфинальные матчи. Киевское «Динамо» должно было сыграть с ФК «Александрия», а донецкий «Шахтёр» — с ФК «Львов». Матчи перенесены на неопределённый срок.

Виктор Цыганков, полузащитник киевского «Динамо» Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судя по информации официального сайта киевского «Динамо», вся команда с 2 апреля находится на сборах в Румынии, но готовится она не к календарным матчам первенства страны, а к товарищескому — с польским клубом «Легия». Встречу планируют провести в середине апреля в Варшаве.

Тренирует киевское «Динамо» хорошо известный и в России румынский специалист Мирча Луческу. В 2016–2017 годах он был наставником питерского «Зенита». Журналистам на днях Луческу предложил пессимистичный прогноз по поводу нынешнего украинского чемпионата. На его взгляд, возобновить первенство Украины 2021–2022 годах уже невозможно. С ним согласился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, на взгляд которого нынешняя ситуация в стране для занятия футболом не подходит.

Прославленный советский футболист, полузащитник киевского «Динамо» времён Валерия Лобановского Леонид Буряк , напротив, считает, что украинское первенство надо доиграть во чтобы то ни стало. Это даст возможность командам попасть в европейские кубки.

Доиграть сезон мы должны обязательно! Главная причина — еврокубки: нужно определить представительство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Даже президент УЕФА Александар Чеферин уверял, что наши клубы ждут в Европе. Но как это сделать? Надо садиться специалистам и думать, — заявил заслуженный мастер спорта СССР журналистам.

Футбольные специалисты напоминают, что, согласно регламенту украинского первенства, сезон считается состоявшемся, если даже сыграно половину его матчей. Другое дело, что ни одна команда не будет чувствовать себя полноценным чемпионом после сыгранных 18 туров из 30. Бывший тренер украинской сборной и футболист московского «Спартака» в 1995–1996 годах Сергей Нагорняк предложил футбольной общественности три варианта завершения чемпионата страны. На его взгляд, можно или объявить одновременными чемпионами «Шахтёр» и «Динамо», учитывая, что разница в два очка не даёт очевидного преимущества донецкой команде, или провести между этими клубами «золотой матч», или вообще закрыть первенство без объявления чемпиона и призёров.

Болельщик ФК «Шахтёр» IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press

Известный советский футболист и экс-наставник украинской сборной Йожеф Сабо полагает, что судьба нынешнего украинского чемпионата должна решиться в течение месяца — если не появятся условия для футбола, то и не стоит его доигрывать. В тоже время Сабо выразил сожаление в беседе с журналистами, что из-за отъезда после 24 февраля многих игроков клубов за рубеж в целом уровень украинского футбола заметно упадёт.

Украинские футболисты в российском первенстве погоды не делали

В Российской премьер-лиге на конец февраля выступали семь футболистов — в питерском «Зените», в московских «Динамо» и «Локомотиве», подмосковных «Химках», грозненском «Ахмате» и екатеринбургском «Урале». В начале марта Россию покинул один из лидеров «Зенита» Ярослав Ракицкий — воспитанник донецкого футбола и бывший игрок сборной своей страны. Стало известно, что его контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, но, скорее всего, защитник уедет не домой, а в Турцию, чтобы играть за один из местных клубов. Затем из «Урала» ушли вратарь — уроженец Ивано-Франковска Ярослав Годзюр , несмотря на то что у него двойное гражданство — России и Украины, и защитник из Киева Денис Кулаков . Грозненский «Ахмат» покинула вся «украинская команда»: тренеры Станислав Гончаренко, Павел Дубко и полузащитник Артём Полярис. Но в российском футболе остаются три украинских футболиста — Иван Ордец («Динамо» Москва), Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов» Самара) и Марк Мампасси («Локомотив» Москва), получивший 21 февраля нынешнего года российское гражданство.

В 1990-е годы в российском футболе украинцев было гораздо больше, чем ныне, отметил в беседе с NEWS.ru спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

Очень многие украинские футболисты выступали в российских командах. Помню, только в ростовском «Ростсельмаше» была чуть ли не «украинская диаспора»: вратарь Илья Близнюк, защитник Анатолий Бессмертный, полузащитники Владислав Прудиус, Олег Пестряков. Они составляли костяк ростовской команды. Играли украинцы и в других наших клубах. В нулевые годы украинцы стали уезжать в европейские клубы, минуя «российский трамплин» — наш чемпионат им уже стал неинтересен. Если и появлялись украинцы у нас в последующие годы, то такие, которые заметного следа в российском футболе почти не оставили, за исключением двух-трёх человек, — рассказал футбольный эксперт.

Александр Сирота, защитник киевского «Динамо» Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

По словам Виктора Шпитальника, нынешний украинский национальный чемпионат — это фактически «турнир киевского „Динамо“ и донецкого „Шахтёра“, в котором все остальные клубы служат для них фоном». Пауза в чемпионате, безусловно, ударит по украинскому футболу, поскольку непонятно, как долго она ещё протянется, заключил футбольный эксперт.

Опытом возрождения спорта после военных спецопераций и конфликтов располагают, к примеру, балканские страны. Специалисты отмечают, что этот процесс затянулся в Сербии и Хорватии примерно на десятилетие после прошедших здесь войн. Поначалу не было здесь хороших тренеров и специалистов — произошёл во время вооружённых событий их исход, аналогичный тому, что мы сейчас наблюдаем на примере Украины и в меньшей степени России. Клубы воспитывали в ускоренном порядке средних по уровню футболистов, чтобы выручить за них в европейских клубах хоть какие-то деньги. Но постепенно приходила в себя экономика балканских стран, которая и позволила возродиться футболу. Специалисты вернулись, привезли с собой легионеров, вырастили новых местных «звёзд».