Посол Украины допустил возможность отказа Киева от вступления в НАТО

Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, сообщил в эфире ВВС Radio 5 посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Как отмечает радиостанция, такое решение означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в её конституции.

Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход. Если вам придётся пойти на какие-то серьёзные уступки, это то, что мы могли бы сделать. Мы готовы отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны, — сказал посол.

Ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что около 40% стран — членов Североатлантического альянса выступают против вступления Украины в НАТО. По мнению генерала, Украине не стоит ожидать вступления в Альянс в ближайшее время, так как многие в Блоке не поддержат подобную инициативу.

Маломуж также вспомнил заявление Госдепа о том, что для вступления в НАТО Украине необходимо ещё как минимум 10 лет. Генерал полагает, что ещё с учётом этого Украина вряд ли окажется в военном блоке.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО. По его словам, Альянс должен прийти к консенсусу относительно вступления Украины в НАТО, а этого в настоящее время нет. Также Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает суверенитет Киева, но участвовать в боевых действиях в стране не будет.