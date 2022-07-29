Участник антиправительственного заговора в Белоруссии Федута признал вину

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Белорусский политолог Александр Федута, которому вменяют участие в заговоре с целью государственного переворота, признал вину, пишет БелТА. В агентстве отметили, что другими фигурантами этого дела стали юрист Юрий Зенкович и оппозиционный политик Григорий Костусев. Зенковичу также инкриминируют создание экстремистской группировки.

Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю, — произнес Федута после оглашения обвинения.

Других участников уголовного дела — экс-сотрудницу Зенковича Ольгу Голубович и дальнобойщика Дениса Кравчука — обвинили в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, что в Белоруссии прошли протесты с 24 мая 2020 года по 13 февраля 2021-го. Протестные акции начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года после того, как президент республики Александр Лукашенко огласил результаты выборов на пост главы страны, которые многие посчитали ненастоящими.

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции в отношении Белоруссии, отметив, что белорусский президент Лукашенко оказывает содействие российской военной операции на Украине. Сообщалось, что Лондон намерен запретить импорт из Белоруссии железа и стали. Также будет вводиться ограничение на экспорт в Минск товаров класса люкс, например на британские произведения искусства и дизайнерские сумки.