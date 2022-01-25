Туристы застряли на канатной дороге в Узбекистане и Киргизии. МЧС страны направило спасателей на курорт Амирсой. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак работа канатной дороги также была приостановлена, к застрявшим над склоном туристам направили спасатели, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС Узбекистана, спасатели сняли 20 человек. Медицинская помощь застрявшим туристам не понадобилась. Позднее канатная дорога на курорте Амирсой возобновила работу.

Канатная дорога отключалась буквально на пять минут, сегодня работает до трёх часов, — говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что организованных туристов из России на обесточенных горнолыжных курортах Узбекистана и Киргизии нет.

Ранее в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Узбекистана остановили работу, а воздушная гавань в Бишкеке перешла на автономное энергообеспечение, аэропорт работает не в полном режиме.

В Ташкенте и Бишкеке отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.

В Минэнерго Киргизии сообщили, что на полное восстановление энергоснабжения в республике может потребоваться более часа.