Транспортный коридор от Анкары до Кабула: глобальные проекты тюркского мира Украинский кризис заставляет тюркоязчные страны спасать свою экономику

Фото: shutterstock

Пока мир следит за Украиной, Тайванем, Косово и другими горячими точками, на южных окраинах бывшего СССР без особого шума формируется новая геополитическая сущность — тюркский мир (содружество тюркских государств, «Великий Туран»). Он включает в себя Турцию, Азербайджан и страны Средней Азии, за исключением индоевропейского Таджикистана. Представители этих стран собираются в среднем раз в месяц, а последнее время и чаще и обсуждают даже не геополитические прожекты, а конкретные проекты развития совместной инфраструктуры. NEWS.ru следит за этим, хотя и продолжительным, но крайне интересным и многообещающим процессом, который обещает в недалеком будущем создать новую влиятельную силу, берущую свое начало в древней Великой степи и на Алтае — прародине тюрков.

По итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции, прошедшей 2 августа Ташкенте, была подписана Ташкентская декларация. Документ предусматривает развитие сотрудничества стран абсолютно во всех сферах, но особое внимание стороны уделят увеличению товарооборота и строительству новых транспортных коммуникаций. Анкара предложила незамедлительно перейти к реализации задуманных планов и начать с упрощения таможенного коридора и процедур транзитных перевозок. Иными словами, создается новое логистическое пространство, которое по своему значению сравнимо с проектом «Один пояс — один путь».

Анкара — Кабул: экспресс-доставка

Главная задача, которую сейчас ставят перед собой тюркоязычные страны — повышение товарооборота через новые транспортные проекты. Вместе этих целей достичь, разумеется, легче. Тем более что у тюркских стран наполеоновские планы — создать новый своего рода «Шелковый путь» и полностью взять его под свой контроль. К этому принуждают обстоятельства. Спецоперация России на Украине разрушила имеющуюся транспортную инфраструктуру, через которую страны Центральной Азии перевозили свои товары. Поэтому приходится искать альтернативные пути и активизировать уже существующие. Например, особую важность представляют транспортные маршруты Восток — Запад и Север — Юг.

На фоне углубляющейся конкуренции великих держав Евразия и исторический Шелковый путь вновь становятся центральным торговым маршрутом. Наибольший объем мировой торговли приходится на торговлю между Азией и Европой. Наши страны, которые находятся в центре этого торгового потока, должны управлять этим богатством, — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на заседании в Ташкенте.

Фото: mfa.uz Первая встреча трехстороннего формата Узбекистан — Азербайджан — Турция

По данным Министерства торговли Турции, совокупный объем ВВП Турции, Азербайджана и Узбекистана достигает почти $1 трлн, это доказывает огромный потенциал тюркского мира. Сейчас Турция и Азербайджан наносят последние штрихи в создании упрощенного таможенного коридора между собой, после чего подобный проект будет реализован и с Узбекистаном.

Мы создаем техническую базу, чтобы начать с Азербайджаном реализацию этого проекта в пилотном режиме. Турция готова реализовать схожий таможенный коридор с Узбекистаном. Принятие мер по сокращению бюрократии на таможне облегчит торговлю и положительно скажется на товарообороте, — сказал министр торговли Турции Мехмет Муш.

Ташкент таким инициативам только рад. Кроме того, там предложили запустить мультимодальный коридор от Анкары и Кавказа до Кабула и таким образом совместными усилиями развивать грузоперевозки со странами Южной Азии. Узбекские перевозчики уже тестируют маршрут, начав доставку грузов автотранспортом через афганскую территорию.

При этом Ташкент все-таки планирует запустить дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан, строительство которой откладывается уже более 20 лет. Но для этого понадобится еще один коридор.

Соединение железнодорожного коридора Китай — Кыргызстан — Узбекистан с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу. Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу, — отметил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Фото: mfa.uz Владимир Норов

Не «Великий Туран», а борьба с бюрократией

Поддержка организации тюркских государств точно не помешает Азербайджану, который уже давно бьется за открытие Зангезурского маршрута через территорию Армении. Камнем преткновения выступает армянская сторона — она считает строительство этой дороги нарушением своей территориальной целостности. Впрочем, Баку всецело заручился поддержкой своих друзей, которые подчеркнули необходимость помогать Азербайджану в постконфликтном восстановлении путем инвестирования в Карабахский регион.

Актуальность такого маршрута возросла в 2022 году, после тог, как территория России потеряла транзитную привлекательность для перевозки китайских грузов из-за боевых действий на Украине, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

Транспортные потоки из Китая на юге будут увеличиваться, разделяясь на маршруты через Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ, и дальше в Европу. Чтобы эти артерии наполнялись содержанием, увеличивали товарооборот, необходимо ликвидировать бюрократические преграды, облегчить законодательство для пересечения грузами границ, — отметил политолог.

При этом факт существования идеи создания единого тюркского союза эксперт отрицает, напоминая, что подобные встречи представителей тюркоязычных стран часто обосновывают укреплением пантюркизма. В создании упрощённого таможенного коридора Турция — Азербайджан — Узбекистан искать идеи «Великого Турана» не следует, считает Исмаил.

В Ташкенте министры иностранных дел трёх стран обсуждали лишь вопросы укрепления экономических связей, в частности, упрощения таможенного законодательства. Бюрократизм в таможенной сфере, как и во многих других, достался почти всем постсоветским странам в наследство от прошлого. В Турции таможенное законодательство намного проще, что и способствует бурному развитию внешней торговли страны. Культурно-этнические связи стран, конечно, остаются частью мягкой силы, но на ташкентской встрече главным образом решались серьёзные технические вопросы, — сказал турецкий политолог.

Фото: shutterstock

По словам Тогрула Исмаила, экономические взаимосвязи Турции, Азербайджана и Узбекистана прежде не отличались интенсивностью, поскольку страны находятся в различных регионах. И только в последнюю четверть века стали укрепляться отношения между Турцией и Азербайджаном. Между странами развиваются масштабные коммуникационные проекты в транспорте и энергетике. Одновременно упрощаются и правила торговли. Интеграционные проекты разрабатываются и в другом регионе. Так, между Китаем, Киргизией и Узбекистаном проложат железную дорогу, начало строительства намечено на осень нынешнего года. Впоследствии этот коридор можно соединить с Южным Кавказом и продолжить в Европу. По этой же трассе могут пройти энергетические маршруты.

Выигрывает Анкара

Эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов убежден, что экономический коридор между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией нужен прежде всего Анкаре, а не Баку или Ташкенту.

Таможенные договорённости в первую очередь нужны Турции для экспорта своих товаров в Узбекистан, поскольку в обратном направлении грузов идёт гораздо меньше. Турции интересен рынок 35-миллионого Узбекистана, но как транзитная страна он для Анкары особого значения не имеет, как и для Пекина. Главной транзитной страной на оси Китай — Турция — Европа остаётся Казахстан с его выходами на Каспий, а через Грузию, Азербайджан, Иран и Турцию — на европейский континент. Но всё же Узбекистан остаётся самой многочисленной по населению страной региона. Тем более что Анкара экономические соглашения подписывает со многими странами Центральной Азии, поскольку традиционно настроена на внешнюю торговлю — это исторический и географический перекрёсток между Востоком и Западом, Севером и Югом, — рассказал NEWS.ru эксперт.

Фото: Juma Muhammad/Global Look Press

Как считает Азамат Осмонов, учитывая приоритетное транзитное значение Казахстана, маршрут для торговых потоков через Азербайджан и Узбекистан в Анкаре могут рассматривать как один из вспомогательных. К тому же эти страны в отличие от члена Евразийского таможенного союза Казахстана гораздо свободнее в выборе своей таможенной политики. Как долго российский транзит для грузов между Востоком и Западом останется закрытым, никто не берётся предположить. Поэтому значение даже вспомогательных транспортных маршрутов на этом пути только увеличивается.

Хотя пока многие договоренности остаются на бумаге, понятно, что тюркоязычные страны укрепляют сотрудничество. Чавушоглу заявил, что трехсторонние механизмы — «важное послание» как региону, так и международному сообществу. Стороны убеждены, что «исторические связи и политическая воля — залог региональной интеграции». Поэтому Ташкент предложил придать новому диалоговому формату регулярный характер и проводить встречи на ежегодной основе.