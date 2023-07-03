Токаев сменил посла Казахстана в России Токаев назначил послом Казахстана в России Даурена Абаева

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил посла республики в России, сообщается на официальном сайте главы государства. На эту должность вместо Ермека Кошербаева назначен Даурен Абаев.

Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

До нового назначения Абаев занимал пост заместителя генсека СНГ, а с января 2022 года по январь 2023-го возглавлял Министерство культуры Казахстана.

Кошербаев был освобожден от должности посла Казахстана в России 16 июня. Токаев перевел его на другую работу, назначив главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сменил посла в Мексике. Интересы РФ в этой стране стал представлять Николай Софинский, который до этого работал в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Уругвае и наблюдателя при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству. Его предшественник, Виктор Коронелли, был назначен послом в Белиз по совместительству.