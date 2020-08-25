Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии

В ходе акций протеста в Белоруссии погибли шесть жителей республики. Об этом сообщила экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
Как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы, — сообщила она по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам.
По её словам, протестующих запугивают физической расправой. Тихановская добавила, что акции протеста в республике представляют собой мирную революцию, которая не направлена против России или в её пользу. Она подчеркнула, что речь идёт о праве белорусов свободно выбирать своих лидеров,
В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее, как писал NEWS.ru, Тихановская рассказала Европарламенту о фальсификации выборов в республике. По её словам, во время голосования были зафиксированы тысячи нарушений. Она добавила, что в стране началась «мирная революция».
По мнению Тихановской, оппозиция в республике хочет добиться проведения новых выборов через мирный диалог. Оппоненты официального Минска готовы выдвинуть своих представителей для переговоров с действующей властью, добавила она.
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