Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки

https://static.news.ru/photo/c6016072-e372-11ea-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Страна для жизни/youtube.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих предприятий республики продолжать и расширять забастовки. Об этом она заявила в своём видеообращении в YouTube.

Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, — сказала Тихановская.

Она призвала рабочих «не вестись на запугивания» и объединяться.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, 20 августа на площади Независимости в Минске вновь собрались сотни митингующих. Они скандировали лозунги в поддержку действий оппозиции.