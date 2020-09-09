Тихановская потребовала освободить члена президиума КС Знака

https://static.news.ru/photo/0d1eea0c-f277-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Максим Знак Фото: max.znak/facebook.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики освободить задержанного члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака.

Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Тихановской.

Она также потребовала освободить членов президиума КС Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также дать гарантию безопасного возвращения в страну входящих в состав президиума Павла Латушко и Ольги Ковальковой, которые в настоящее время находятся за границей.

По мнению Тихановской, белорусские власти боятся переговоров с оппозицией и пытается парализовать работу Координационного совета.

Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придётся это принять, — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Ранее Максим Знак заявил, что не готов покидать страну.

Как писал NEWS.ru, Тихановская записала обращение к россиянам, в котором призвала не верить российской пропаганде происходящего в республике и «не поддаваться влиянию лжи». Она отметила, что протесты никогда не были нацелены против России.