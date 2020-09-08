Телефон пропавшей Колесниковой находится в Минске

https://static.news.ru/photo/b82bef9e-f1c8-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Максим Знак рассказал, что геолокация её телефона показывает местонахождение в Минске.

Он отметил, что исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков находятся в безопасности, а за саму Колесникову отвечает государство. По его словам, версия властей выглядит «тяп-ляп».

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и «предупреждения» начиная с мая, и никогда не рассматривала вариант выезда, более того — позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. <...> Так себе конспирация — бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всём этом забудем. Возьмём только историю «прорыва» границы. Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль — ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением, и убегают в предрассветную темень. Всё выглядит вполне правдоподобно? — написал он в Facebook.

Знак считает странным размещение двоих человек в автомобиле BMW X1, если в машине едут только три человека. Кроме того, нон не видит ни смысла, ни возможности одному из них выталкивать Колесникову из автомобиля.

Также он не понимает, зачем политики бросили машину, если объехали патруль пограничников, а также зачем оставили в транспортном средстве телефон с предварительно записанным признанием.

Наконец почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск? — подчеркнул он.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь — член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой.