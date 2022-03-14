Стрелков заявил о необходимой мобилизации, чтобы не затягивать спецоперацию

Российской армии нужно подкрепление, чтобы военная операция на Украине не затянулась, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков «Радио 1». Нужны именно профессиональные военнослужащие, иначе операция может продлиться месяц, отметил он.

Для решающего успеха необходимы резервы. Надо понимать, что необходима серия частичных мобилизаций по привлечению военнообязанных, я подчёркиваю, обученных военнообязанных из Российской Федерации. Без них эта операция может затянуться на месяц, — сказал Стрелков.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении». Как стало известно NEWS.ru, желающие отправиться на Украину рассчитывают так заработать, поскольку это сложно сделать в разорённой войной Сирии. Вместе с тем опыт сирийцев, воевавших на родине против террористов, может оказаться полезен в затяжных боях.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о якобы направленных Китаю просьбах по военной поддержке спецоперации на Украине. По его словам, Россия может сама завершить начатое «в срок и в полном объёме».