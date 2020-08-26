Стоимость электроники из России в магазинах Белоруссии может вырасти на 25%

https://static.news.ru/photo/d3e2a070-e796-11ea-acb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Жителей Белоруссии ожидает рост цен на электронику из России. Рост цен, который начался ещё за неделю до президентских выборов в стране 9 августа, в ближайшее время может вырасти на 10-25%.

Цены для локальных партнеров растут из-за падения курса белорусского рубля к доллару и российскому рублю. При этом взаиморасчеты между российскими поставщиками и белорусскими посредниками идут в валюте.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на российские компании, поставляющие такие товары в республику, розничный белорусский рынок полностью зависит от поставок российских дистрибуторов электроники, поскольку в Белоруссии нет складов производителей.

Мы отгружаем товар в долларах, поэтому прямого влияния на нас падение белорусского рубля не оказывает, цены мы оставляем прежними, а вот для локальных партнёров получается, что наша цена растет, — рассказал замдиректора по международным продажам компании «Марвел-Дистрибуция» Никита Тимофеев.

На цены также влияет рост спроса. По словам управляющего партнера ГК «220 Вольт» Алексея Федорова, население изъяло огромные средства из банков для покупки валюты, но купить её не может из-за дефицита, поэтому вкладывает средства в товары длительного пользования. При этом, если в краткосрочной перспективе, белорусские магазины могут выиграть от повышенного спроса, то в долгосрочной это вряд ли пойдёт им на пользу, поскольку скоро деньги у населения закончатся, а спрос упадёт.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Накануне Тихановская выступила перед Европарламентом по видеосвязи. Она заявила, что в стране «происходит мирная революция», которая не направлена против России, но и не является пророссийской, писал NEWS.ru.