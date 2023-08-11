Стало известно, почему хотят уволить главу Минобороны Украины Экс-депутат Рады Олейник: Резникова могут уволить из-за воровства продуктов для ВСУ

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников стал токсичной фигурой для киевских властей из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой продуктов для военных, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, поэтому офис президента Украины Владимира Зеленского решил удалить Резникова за рубеж, назначив его послом Украины в Великобритании.

Судить его не хотят — он для Киева свой. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак готовит на смену Резникову вице-премьера Александра Кубракова или министра [по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины] Александра Камышина. Но это означает, что обворовывание военного бюджета продолжится — все эти люди из команды Ермака. Они понимают, что никакое контрнаступление ВСУ успеха не принесет, и втихаря уже готовят себе плацдармы за пределами Украины. А там их будет ждать Резников в ранге посла Киева в Лондоне, но уже как бы «в изгнании», — предположил Резников.

Олейник напомнил, что Минобороны Украины отвечает не за ведение боевых действий, а за снабжение ВСУ. Он считает, что американские специалисты пытаются отследить, чтобы поставленное на Украину вооружение не попало на черный рынок, «хотя оно туда все равно попадает в больших количествах».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский вернулся к поиску замены министры Резникова. По данным издания, глава государства провел переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность.