Украинские диверсанты пытались прорваться к военным складам в Приднестровье WarGonzo: украинские диверсанты пытались прорваться к военным складам в Приднестровье

Фото pmr.online/vk.com

Группа украинских диверсантов пыталась прорваться к военным складам в непризнанном Приднестровье в районе населённого пункта Колбасна, пишет Telegram-канал WarGonzo. Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа была замечена на подходе к стратегическому объекту, после чего завязалась перестрелка.

Скоро подробности и специальное включение по обстановке в ПМР, — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что диверсанты целенаправленно атаковали из автоматов и гранатомётов центральное КПП военного объекта. Несколько гранат разорвались рядом с военными складами, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Утром 27 апреля агентство «Новости Приднестровья» сообщило о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск.

Также стало известно, в ночь на 27 апреля в небе над селом заметили несколько беспилотников, предположительно запущенных с Украины. Кроме того, утром с украинской стороны в направлении села были произведены выстрелы, о пострадавших не сообщается.