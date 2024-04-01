Стало известно, как арестованные в Таджикистане связаны с «Крокусом» РИА Новости: арестованные в Таджикистане 15 человек не связаны с «Крокусом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованные в Таджикистане 15 подозреваемых в подготовке теракта на национальный праздник Навруз не связаны с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что всем фигурантам уже предъявлены обвинения по статье «терроризм».

15 жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связана с лицами, совершившими теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Дагестане боевиков, которые участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокуса». На опубликованной записи допроса один из них признается в своих связях с террористами из Подмосковья, рассказывает, что возил им оружие из Махачкалы и помогал деньгами. Также он признается, в планах напасть на другие общественные места.

Тем временем в СВР заявили, что администрация президента США активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что Госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.