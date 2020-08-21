Сотрудники офиса Viber в Минске начали со среды возвращаться к работе

https://static.news.ru/photo/b89ff844-e46c-11ea-89d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schaube/face to face/Global Look Press

Сотрудники минского офиса Viber начали возвращаться к работе со среды, 19 августа, но не более 20% от всего штата, сообщила директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников. Мера по закрытию офиса была временной для обеспечения безопасности всей команды, — сказала РИА Новости Знаменская.

Она отметила, что сотрудники работали удалённо из-за нестабильного Интернета в республике, а также ради безопасности команды.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, разработчик мессенджера Viber рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику из-за сложившейся в стране политической ситуации. Об этом сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.