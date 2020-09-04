Соратница Тихановской Ковалькова пересекла границу Польши пешком

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пришла пешком к контрольному пункту на границе с Польшей.

5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, — сообщил белорусский Государственный пограничный комитет в своём Telegram-канале.

Ковалькова, пройдя пограничный контроль, вышла к остановке, где дождалась рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава.

Ранее соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской призналась, что уехала из республики, потому что ей угрожали продолжительным арестом. Сейчас она находится в Польше.

В Белоруссии уже 28-й день продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Она создала Координационный совет, который должен вести переговоры с властью. Лукашенко убеждён: в стране пытаются провести «цветную революцию». Президент считает, что происходящее финансируется из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru, член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко покинул страну, чтобы провести встречи с представителями других государств. Сейчас он находится в Польше, где намерен провести переговоры в Варшаве и принять участие в мероприятиях Экономического форума в Крынице.