СМИ: Лукашенко связал увольнение главы КГБ с задержанием 33 россиян

https://static.news.ru/photo/55d7a5b8-f277-11ea-92be-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что смена главы КГБ республики связана с делом о задержании 33 россиян, рассказал журналист и главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, взявший у него интервью накануне. Накануне политик назначил новых руководителей КГБ и Комитета государственного контроля (КГК). Кроме того, президент поменял государственного секретаря Совета безопасности страны.

Так, прежний глава КГБ Валерий Вакульчик был назначен госсекретарём Совбеза РБ. Его место занял экс-глава КГК Иван Тертель. А исполнять обязанности председателя Комитета госконтроля будет Василий Герасимов, до этого момента занимавший должность первого заместителя главы этого ведомства.

Мы спросили, из-за этой всей истории [задержание 33 россиян] лишился своего поста руководитель КГБ? Он (Александр Лукашенко. — NEWS.ru) сказал «да», — цитирует Бабаяна радиостанция «Говорит Москва».

Во время беседы с журналистами Лукашенко также заявил, что есть неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о якобы отравленном российском оппозиционере Алексее Навальном. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Полную версию записи политик передал главе ФСБ РФ Александру Бортникову. Лидер Белоруссии настаивает на подлинности записи. Он утверждает, что разговор между Варшавой и Берлином был перехвачен станцией радиоэлектронной разведки в Гродно.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы. Он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал, что говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о протестах в стране. Он «предупредил» российского главу, что РФ «рухнет» следом за РБ. Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Политик отметил, что расслабляться не стоит, так как в России скоро произойдут «определённые политические события».