«Смена старшего брата»: эксперт объяснил, как Армения отворачивается от РФ Военэксперт Артамонов: Армения меняет устав ВС, отказываясь от партнерства с РФ

Фото: МО Армении

Власти Армении взяли курс на отказ от сотрудничества с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов. Так он объяснил изменение армейского устава республики: теперь вместо советского «Ура» военнослужащие будут использовать армянское восклицание «Кецце».

Курс, который премьер Армении Никол Пашинян сейчас избрал, ориентирован на Францию. Он подразумевает отказ от сотрудничества в рамках ОДКБ, и мы будем все чаще это замечать — не только в области техники, но и в области политики, финансов и так далее. Еще две недели назад он провел совещание с членами правящей партии и проинформировал коллег, что ЕС от него требует отказа от сотрудничества с Россией и что он намерен идти этим курсом, — пояснил эксперт.

Артамонов заметил, что, согласно логике Еревана, если Москва не будет защищать Армению от всех напастей, то республика «поищет себе другого хозяина». Теперь, поясняет эксперт, он нашелся в лице Парижа, который, вероятно, пообещал защитить армянские территории от тюркских государств.

Армения хочет одного старшего брата поменять на другого. В армянском парламенте уже обсуждалось членство страны в Евросоюзе, хотя эта идея совершенно нереалистична. Напомню, что Турция, например, более 50 лет ходила в ассоциированных членах ЕС, но так членство и не приобрела, — отметил собеседник.

Ранее Министерство обороны Армении заявило о планах внести изменения в армейский устав. Согласно поправкам, вместо советского восклицания «Ура» в случаях, когда командир поздравляет личный состав, военнослужащие будут использовать «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует». В ведомстве подчеркнули, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ вооруженных сил.