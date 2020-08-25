Синод РПЦ освободил от должности патриаршего экзарха Белоруссии

Митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.
Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности ... и выразил ему благодарность за понесённые труды, — сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Этот пост займёт епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. За ним также сохранится временное управление Борисовской епархией,
Легойда добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
Ранее, как писал NEWS.ru, Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело о результатах выборов. Таким образом, он отклонил жалобу кандидата в президенты Светланы Тихановской на итоги выборов главы государства.
В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.
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