Синод РПЦ освободил от должности патриаршего экзарха Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6d38c9c8-e6e0-11ea-84de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.

Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности ... и выразил ему благодарность за понесённые труды, — сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Этот пост займёт епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. За ним также сохранится временное управление Борисовской епархией, передаёт РИА Новости.

Легойда добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело о результатах выборов. Таким образом, он отклонил жалобу кандидата в президенты Светланы Тихановской на итоги выборов главы государства.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.