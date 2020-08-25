Силовики задержали протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/55fab018-e704-11ea-a023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Митинг оппозиции прошёл на площади Независимости в Минске. Некоторых участников мероприятия задержали силовики.

К Дому правительства Белоруссии вышли несколько тысяч человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Они пели песни, скандировали лозунги и открывали над собой зонты. Таким образом активисты отмечали неофициальный День независимости, который празднуется после провозглашения независимости БССР в 1991 году.

Параллельно возле Комаровского рынка проходил митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.

Ранее на несанкционированный митинг у здания Минобразования Белоруссии в Минске пришли порядка 150 учителей школ и преподаватели вузов. Акция была посвящена поддержке честных белорусских учителей.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд белорусских СМИ, поддерживающих действующего главу республики Александра Лукашенко, подвергли критике нововведение в Telegram. Так, некоторое время назад в мессенджере появилась новая анимация: при отправке эмодзи с национальным флагом Белоруссии в отдельном сообщении он становился символом белорусской оппозиции — бело-красно-белым стягом.