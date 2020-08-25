Силовики задержали протестующих в Минске

Митинг оппозиции прошёл на площади Независимости в Минске. Некоторых участников мероприятия задержали силовики.
К Дому правительства Белоруссии вышли несколько тысяч человек,
Параллельно возле Комаровского рынка проходил митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.
Ранее на несанкционированный митинг у здания Минобразования Белоруссии в Минске пришли порядка 150 учителей школ и преподаватели вузов. Акция была посвящена поддержке честных белорусских учителей.
В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд белорусских СМИ, поддерживающих действующего главу республики Александра Лукашенко, подвергли критике нововведение в Telegram. Так, некоторое время назад в мессенджере появилась новая анимация: при отправке эмодзи с национальным флагом Белоруссии в отдельном сообщении он становился символом белорусской оппозиции — бело-красно-белым стягом.
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