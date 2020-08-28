Силовики заблокировали протестующих в центре Минска

https://static.news.ru/photo/ad855dc6-eab8-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии заблокировали протестующих на площади Независимости в Минске.

По словам корреспондента РИА Новости, в настоящий момент ни активисты, ни силовики не пытаются продвинуться вперёд. Недалеко от места проведения акции стоят автозаки, из одного из них вышли врачи и вынесли человека на носилках, так как ему, по предварительной информации, стало плохо.

Также силовики начали задерживать протестующих. В результате происходят потасовки между активистами и сотрудниками ОМОНа.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.