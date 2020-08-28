Силовики заблокировали протестующих в центре Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии заблокировали протестующих на площади Независимости в Минске.
По словам корреспондента РИА Новости, в настоящий момент ни активисты, ни силовики
Также силовики начали задерживать протестующих. В результате происходят потасовки между активистами и сотрудниками ОМОНа.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.
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