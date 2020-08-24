Силовики вызывали сотрудников Белгосфилармонии в РУВД для проверки

https://static.news.ru/photo/4b55da24-e60b-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/BelarusianStatePhilharmonicSociety

Четыре сотрудника Белгосфилармонии были вызваны в РУВД Минска во время проводимой проверки. Силовики их не задерживали, заявила 24 августа 2020 года пресс-секретарь ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Да, действительно, они были приглашены повестками в милицию в рамках проводимой проверки, — цитирует представителя правоохранительных органов агентство ТАСС.

Накануне Белорусская государственная филармония опровергла информацию о забастовке артистов. В учреждении назвали подобные публикации фейком, разжигающим напряжённость среди граждан.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные митинги. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель стачкома Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, рассказала 24 августа 2020 года пресс-секретарь ГУВД столицы Белоруссии Наталья Ганусевич.

Накануне Белорусский Совет министров назначил своих представителей на бастующие заводы. Это люди из высшего руководства правительства. Постановление об этом принято ещё 18 августа, но опубликовано только сегодня.