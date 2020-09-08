Штаб Бабарико сообщил о местонахождении Колесниковой

https://static.news.ru/photo/80b5e30a-f1d5-11ea-99a6-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: kalesnikava/instagram.com

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде. Об этом сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.

В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок), — отмечается в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в связи с полученной информацией обратились к властям Белоруссии с требованием незамедлительно освободить Колесникову, передаёт ТАСС.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь: член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

Ранее, как писал NEWS.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал правильным задержание члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Президент республики отметил, что в курсе этой ситуации. По его словам, Колесникова намеревалась сбежать из Белоруссии на Украину к своей сестре.