https://static.news.ru/photo/ece59318-c689-11e9-b085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Россия не будет прекращать миротворческую миссию в Приднестровье и не собирается обсуждать этот вопрос.

Как сообщает ТАСС , такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с президентом непризнанного государства ПМР Вадимом Красносельским. Российский министр резюмировал, что миротворческая миссия выполняется успешно.

Пожалуй, за всю историю большого миротворчества — и не только в Советском Союзе — это первый удачный, успешный опыт установления мира, — заявил Шойгу.

Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе. Оба политика сошлись на том, что текущий формат миротворческой операции себя полностью оправдывает.

Российский министр, который в 90-х годах лично принимал участие в организации миротворческой операции, также встретился с российскими военнослужащими. Шойгу поблагодарил их за поддержание мира и наградил некоторых бойцов медалями от Минобороны.

Ранее, как передавал News.ru, Молдавия объявила о запрете беспошлинной торговли в Приднестровье. Главы Минфина Молдавии Наталья Гаврилицэ назвала торговлю в режиме duty free в регионе замаскированной формой контрабанды.