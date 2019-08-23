Россия не будет прекращать миротворческую миссию в Приднестровье и не собирается обсуждать этот вопрос.
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Пожалуй, за всю историю большого миротворчества — и не только в Советском Союзе — это первый удачный, успешный опыт установления мира, — заявил Шойгу.
Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе. Оба политика сошлись на том, что текущий формат миротворческой операции себя полностью оправдывает.
Российский министр, который в 90-х годах лично принимал участие в организации миротворческой операции, также встретился с российскими военнослужащими. Шойгу поблагодарил их за поддержание мира и наградил некоторых бойцов медалями от Минобороны.
Ранее, как передавал News.ru, Молдавия объявила о запрете беспошлинной торговли в Приднестровье. Главы Минфина Молдавии Наталья Гаврилицэ назвала торговлю в режиме duty free в регионе замаскированной формой контрабанды.