В Одессе прогремела серия взрывов Мэр Одессы Труханов: в городе слышны взрывы

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В Одессе на юге Украины прогремели взрывы, сообщил мэр Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. В городе объявлена воздушная тревога.

В городе слышны взрывы, — написал он.

О причинах произошедшего и возможных последствиях информации пока нет. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия без необходимости.

Ранее мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе завода они слышали звук взрыва.

До этого взрывы прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Всего прозвучало шесть серий взрывов. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. На месте работают экстренные службы.

Также стало известно, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. По мнению главы региона Вячеслава Гладкова, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Отмечается, что уцелела только часовня Божией Матери.