Секретарь Совбеза Нагорного Карабаха заявил о прекращении своих полномочий

https://static.news.ru/photo/4245cefc-233d-11eb-b499-fa163e074e61_660.jpg Самвел Бабаян Фото: facebook.com/44.samvel.babayan

Секретарь Совбеза Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Бабаян заявил о сложении полномочий после принятия совместного заявления лидерами России, Азербайджана и Армении о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах. Также он отказался от звания Героя Арцаха (Нагорного Карабаха).

Арцах — центр армянской государственности, символ армянства, и мы были обязаны сохранить достоинство армян. С осознанием этого мы пережили все этапы азербайджано-карабахского конфликта, пожертвовав тысячами жизней и страдая от лишений ради этой земли, ради права на достойную жизнь на этой земле, — написал в Facebook Бабаян.

Он назвал совместное заявление по Карабаху «предательским решением» и обвинил Пашиняна в превышении полномочий, упрекнув, что он «в демократической стране без согласия народа, без консультаций сдал» народ.

Как писал NEWS.ru, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень резко отреагировала на подписание заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, в рамках которого Ереван пошёл на значительные уступки. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну она адресовала гневные проклятья: «Гори в аду, тварь!»

Никол Пашинян сообщил, что подписал соглашение с РФ и Азербайджаном о мире на территории Нагорного Карабаха после рекомендации представителей вооружённых сил государства. В ВС отмечали, что у военных Еревана есть определённые проблемы, для решения которых нет или ресурсов, или перспектив. Пашинян подчеркнул, что соглашение невыгодно для Армении, однако его отсутствие отрицательно сказалось бы на боеспособности страны.

Накануне Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

После новостей о подписании соглашения в Ереване начались акции протеста несогласных с условиями перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.