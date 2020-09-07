СБУ разоблачила выпускавшую фальшивые документы Евросоюза «турфирму»

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза и незаконными методами помогали украинцам получить право работать за рубежом.
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Сотрудники СБУ нашли в ходе обысков у подозреваемых оргтехнику для подделки документов, копии бланков ID-карт, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятые предметы отправили на криминалистическую экспертизу.
Организатор «турфирмы» и его сообщница получили статус подозреваемых в деле о мошенничестве и подделке документов. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о предоставлении аналогичного статуса ещё двум лицам, которых считают причастными к противоправному бизнесу.
Как передавал NEWS.ru, ранее СБУ возбудила уголовное дело о теракте после взрыва на железной дороге, по которой в момент происшествия двигался состав с нефтепродуктами из Белоруссии.
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