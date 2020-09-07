СБУ разоблачила выпускавшую фальшивые документы Евросоюза «турфирму»

https://static.news.ru/photo/e0711146-f105-11ea-af17-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза и незаконными методами помогали украинцам получить право работать за рубежом.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Оперативники СБУ установили, что злоумышленники работали под вывеской турфирмы. Организация продавала фальшивые ID-карты резидентов стран Восточной Европы, дающие право на пребывание и трудоустройство. «Турфирма» действовала около двух лет и в среднем выпускала по 20–30 фальшивых документов в месяц до введения связанных с коронавирусом ограничений. В разгар пандемии злоумышленники сократили объёмы выпуска.

Сотрудники СБУ нашли в ходе обысков у подозреваемых оргтехнику для подделки документов, копии бланков ID-карт, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятые предметы отправили на криминалистическую экспертизу.

Организатор «турфирмы» и его сообщница получили статус подозреваемых в деле о мошенничестве и подделке документов. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о предоставлении аналогичного статуса ещё двум лицам, которых считают причастными к противоправному бизнесу.

Как передавал NEWS.ru, ранее СБУ возбудила уголовное дело о теракте после взрыва на железной дороге, по которой в момент происшествия двигался состав с нефтепродуктами из Белоруссии.