Сайт премьер-министра Армении подвергся атаке хакеров

https://static.news.ru/photo/8f4f07be-c5bd-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры совершили атаку на официальный интернет-ресурс главы правительства Армении Никола Пашиняна.

По состоянию на 13:00 мск сайт primerminister.am не доступен для пользователей. Пресс-служба Пашиняна пока не комментирует ситуацию. Также не доступен сайт правительства Армении (gov.am) и электронного управления (e-gov.am).

Атака на армянские государственные сайты происходит на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооружённое столкновение сторон. Активная фаза приграничных боестолкновений началась 12 июля в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

14 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле противником села на границе с Арменией из крупнокалиберного оружия и артиллерии, передавал NEWS.ru.