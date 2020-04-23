Саакашвили раскрыл планы в должности вице-премьера Украины

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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет конфликтовать с главой украинского МВД Арсеном Аваковым, если войдёт в состав правительства Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. В интервью изданию НВ Саакашвили высказался на тему возможной совместной работы с Аваковым, с которым серьёзно поссорился несколько...