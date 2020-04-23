Страны СНГ

Саакашвили раскрыл планы в должности вице-премьера Украины

23:23, 23 апреля 2020
Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера правительства Украины, которым политику предложил стать Владимир Зеленский.

Саакашвили заявил, что сосредоточится на укреплении малого и среднего бизнеса, расширении среднего класса, переговорах с Международным валютным фондом.

Нужно быстрое развитие экономики, — цитирует Саакашвили Lenta.ru.

По мнению политика, на Украине установилась «феодальная олигархическая система», которую нужно разрушить в интересах украинского народа.

Как писал NEWS.ru, ещё недавно говоривший о почти полном уничтожении украинских государственных институтов Саакашвили 22 апреля анонсировал вступление в должность премьер-министра и выступление в Верховной раде, на котором пообещал представить программу «неотложных изменений» в стране.

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