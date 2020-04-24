Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

https://static.news.ru/photo/5569a85e-864f-11ea-8512-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили близок к тому, чтобы стать вице-премьером Украины по просьбе главы государства Владимира Зеленского. Саакашвили связал своё назначение с независимой политикой, которую собрался проводить Зеленский. При этом бывший президент Грузии заявил, что он «полностью за мир с Россией».

Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, тоже свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику Украины. Потому что я смотрю последние два дня — в российских медиа полная истерика, и президент Зеленский об этом тоже знает. Так что если он сделал этот шаг, значит, он понимает, что Украина — это независимое государство, — рассказал Саакашвили в интервью Deutsche Welle.

Экс-губернатор Одесской области также отметил, что не боится поссориться с Зеленским, как поссорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Саакашвили заявил, что Зеленский «не вор», а Порошенко «любит деньги».

Своей главной целью на посту вице-премьера Саакашвили назвал «освобождение украинского бизнеса от административного давления», что должно открыть «совершенно новые возможности для большого количества украинцев».

Ранее Саакашвили пообещал не конфликтовать с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, когда войдёт в состав правительства, передавал NEWS.ru.