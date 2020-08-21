Россию и Запад заподозрили в сделке по отстранению Лукашенко

Россию подозревают в негласных договорённостях с западными странами по осуществлению демократизации Белоруссии. Такую гипотезу выдвигает белорусский Центр стратегических и внешнеполитических исследований. По его оценкам, российская сторона могла получить карт-бланш на удаление Александра Лукашенко с политической сцены и процесс транзита. Москве, как считается, в этой роли предстоит выступить и гарантом, и посредником, и силой принуждения.

Центр стратегических и внешнеполитических исследований обращает внимание на заявления российского официоза, из которых следует, что в соседней стране начался политический кризис, и для его решения необходимо инициировать общенациональный диалог, которому Россия готова способствовать в том числе путём принудительных мер в отношении Лукашенко. Белорусские аналитики делают вывод, что Кремль готов признать субъектность и легитимность потенциального параллельного правительства как полноценного участника этого диалога.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К процессу должна также подключиться ОБСЕ: вместе с Москвой она выступит гарантом заключённых договорённостей между Лукашенко и оппозицией, убеждены в Центре стратегических и внешнеполитических исследований Белоруссии. Россия должна выступить одновременно и гарантом, и посредником, и принуждающей силой этого общенационального диалога, уверены исследователи. Сейчас Кремль, как считают они, пытается убедить в необходимости этой политической модели администрацию президента Дональда Трампа.

По оценкам Центра стратегических и внешнеполитических исследований, элементами этой идеи должны стать совместное давление Москвы, западных столиц и альтернативного правительства на Лукашенко с целью добиться его ухода с арены, признание особого формата отношений между РФ и Белоруссией на Западе, особенно в рамках оборонных пактов, перезапуск электорального процесса без участия Лукашенко, вариант с его силовым смещением в том случае, если он откажется от соблюдения этого условия, сохранение Белоруссии в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве во главе с Россией, переподчинение белорусского силового блока Москве, а также возможная организация военного присутствия России в республике в виде военной базы.

Помимо этого, аналитики считают другими условиями этой модели продолжение диверсификации внешних и экономических связей страны в отношениях с западными странами с оглядкой на Кремль, лишение Китая преференций и свёртывание экономического и военно-технического сотрудничества с ним.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Pang Xinglei/Хinhua/Global Look Press

Пока что Лукашенко продолжает использовать тему внешнего вмешательства для того, чтобы консолидировать общественность. Посещая военный полигон под Гродно 22 августа, политик отметил, что «вытаскивание на переговоры с ОБСЕ» — это уже «прямое вмешательство» западных игроков.

Впрочем, в событиях уходящей недели западные исследователи видят признаки того, что Лукашенко, напротив, получил российскую руку помощи. Так, в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет» (организация признана в РФ нежелательной) делают вывод, что «Лукашенко становится всё более оптимистичным и, похоже, опирается на мощную поддержку со стороны России». Однако оппозиционный импульс по этим оценкам, «по-прежнему сохраняется благодаря протестному движению, которое пользуется широкой поддержкой населения».

Проблема транзита власти, заключают эксперты, тесно связана с вопросом лидерства. Пока что Координационный совет оппозиции не выглядит эффективным инструментом политического перехода. Что касается предполагаемой российской модели смены власти, то, вероятно, она вызовет понимание не у всех политиков на Западе. Но главным вопросом будет, одобрит ли её протестное движение.