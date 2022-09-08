Россияне столкнулись с массовыми запретами на въезд в Грузию

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

Десятки россиян столкнулись с запретом на въезд в Грузию из-за ужесточения контроля на границе, сообщил Telegram-каналу «Агентство. Новости» директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев. Среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или уехали из России из-за угроз.

Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан, — пояснил Куроптев.

С отказами во въезде сталкиваются и те, кто едет в Грузию из Турции автотранспортом. В конце августа генеральное консульство России в городе Трабзон сообщило о том, что такие случае стали фиксироваться почти ежедневно. С отказами, в частности, столкнулись жители Северо-Кавказского федерального округа и Крыма.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что Польша, Финляндия и страны Балтии хотят ввести единый стандарт пропуска россиян на границах. По его словам, планируется ввести максимальное ограничение на въезд для граждан из РФ, но для этого необходимо скоординироваться.