«Родился в космосе»: Лукашенко упрекнул своего премьера в незнании Лукашенко поручил белорусским промышленникам освоить производство топоров

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршу на завод «Легмаш»

Белорусские производители должны в течение года освоить производство топоров для работы с древесиной, чтобы не приходилось все завозить из-за рубежа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршу на завод «Легмаш». Также он упрекнул премьер-министра страны Романа Головченко, что тот не знает, что такое топор, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Это позор, что мы больше половины (территории страны. — NEWS.ru) имеем леса и все завозим. Еще одно ему поручение. Он (курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик. — NEWS.ru) все для леса должен делать здесь, — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, если какие-то компоненты на первых этапах произвести не получится, их можно закупить, но в течение года производство должно быть налажено. Когда белорусский лидер осматривал топоры, представитель предприятия сообщил, что инструменты уже протестировал глава кабмина, на что Лукашенко ответил, что «премьер-министр родился в космосе, он не знает, что такое топор», подчеркнув, что посмотрит все сам.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в стране, следует из документа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале. ДОВСЕ был заключен 19 ноября 1990 года.