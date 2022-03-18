РФ отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5–6 лет

Погашение Белоруссией обязательств по российским государственным кредитам отсрочено на пять-шесть лет. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил министр финансов республики Юрий Селивёрстов.

Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперёд от пяти до шести лет, — сказал Селивёрстов.

Он также добавил, что такой перенос сроков позволит Белоруссии в настоящем «не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнёрами из России».

По словам Селивёрстова, эти сроки являются боле комфортными и взаимоприемлемыми.

Глава белорусского Минфина также отметил, что речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идёт. Основная задача — использование национальной валюты во взаимной торговле с РФ.

Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнёт к тому, чтобы уйти от доллара, — сказал Селивёрстов.

Ранее Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы заявили о намерении отказаться от доллара, сообщил премьер-министр Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.