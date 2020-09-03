РФ и Белоруссия создадут рабочую группу по системам электроэнергетики

https://static.news.ru/photo/2558429c-edfb-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили тему поставок электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Они поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран.

Что касается непосредственно поставок электроэнергии и в целом взаимоотношений в области электроэнергетики, они сегодня также затрагивались между двумя премьер-министрами. Также даны поручения на уровне министерств энергетики проработать вопросы, касающиеся работы наших электроэнергетических систем в условиях синхронной работы, в условиях ввода в эксплуатацию атомной электростанции, — заявил министр энергетики РФ Александр Новак, говоря о запуске БелАЭС и о том, обсуждались ли вопросы расчёта по кредитам и дальнейшего сбыта электроэнергии.

Ещё в июле Мишустин и Головченко подписали три документа в сфере энергетики. Один из них регулирует условия поставки российской нефти, два других касаются изменения соглашений по строительству БелАЭС.

Сегодня российская делегация приехала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Ранее сообщалось, что Москва и Минск уже достигли всех договорённостей по оплате энергоносителей, также заявлялось о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Накануне в Москве прошла встреча между министрами иностранных дел России и Белоруссии. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов двух стран, писал NEWS.ru.